WinkСериалыРусь изначальная1-й сезон
Русь изначальная (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн
9.11985, Русь изначальная. Сезон 1 2 серии
Драма, Военный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Действие картины происходит в Древней Руси - в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Васильев
- Актриса
Людмила
Чурсина
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актриса
Маргарита
Терехова
- ЕКАктриса
Елена
Кондулайнен
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актёр
Владимир
Талашко
- Актёр
Владимир
Антоник
- ГВСценарист
Геннадий
Васильев
- ВИСценарист
Валентин
Иванов
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Перевалов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- АГОператор
Александр
Гарибян
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников