Фильм Человек, который смеется (2012)

Жерар Депардье в экранизации романа Виктора Гюго о человеке с обезображенным лицом. Гуинплена в детстве изуродовали бандиты. С тех пор на его лице застыла жуткая гримаса вечной улыбки. Люди шарахаются от него, как от прокаженного, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена. Они знакомы с детства, когда мальчишка с жутким шрамом спас девочку от смерти. Обоих приютил бродячий актер Урсус, и трио зарабатывало на жизнь цирковыми представлениями. Но жизнь изуродованного парня изменилась в одночасье, когда его заметила и приблизила к себе герцогиня Джозиана. Гуинплен скоро забывает о бедности, но вместе с богатством у него появляются и новые соблазны, которые могут обезобразить его душу. Сохранит ли Гуинплен свою душевную красоту, узнаете в фильме «Человек, который смеется»


