Фильм Человек, который смеется (2012)
О фильме
Жерар Депардье в экранизации романа Виктора Гюго о человеке с обезображенным лицом. Гуинплена в детстве изуродовали бандиты. С тех пор на его лице застыла жуткая гримаса вечной улыбки. Люди шарахаются от него, как от прокаженного, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена. Они знакомы с детства, когда мальчишка с жутким шрамом спас девочку от смерти. Обоих приютил бродячий актер Урсус, и трио зарабатывало на жизнь цирковыми представлениями. Но жизнь изуродованного парня изменилась в одночасье, когда его заметила и приблизила к себе герцогиня Джозиана. Гуинплен скоро забывает о бедности, но вместе с богатством у него появляются и новые соблазны, которые могут обезобразить его душу. Сохранит ли Гуинплен свою душевную красоту, узнаете в фильме «Человек, который смеется», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЖАРежиссёр
Жан-Пьер
Амери
- МГАктёр
Марк-Андре
Гронден
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Эмманюэль
Сенье
- КТАктриса
Криста
Тере
- АБАктёр
Арбен
Байрактарай
- СМАктёр
Серж
Мерлен
- КТАктриса
Кристель
Туаль
- Актёр
Сванн
Арло
- ФЗАктриса
Фани
Занини
- ЖАСценарист
Жан-Пьер
Амери
- ВГСценарист
Виктор
Гюго
- ГЛСценарист
Гийом
Лоран
- ТАПродюсер
Томас
Анаргирос
- МДПродюсер
Марк
Дженни
- ЖСОператор
Жерар
Симон
- СМКомпозитор
Стефан
Муча