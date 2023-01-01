Биография

Арбен Байрактарай – актер албанского происхождения. Снялся во многих французских фильмах. Получил известность после ролей в фильмах «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I» (2010). Также известен благодаря игре в триллере-боевике «Заложница» (2008). Родился в 1983 году во Франции. Сотрудничал со многими известными режиссерами. В их числе Жерар Пирес, Ксавье Руис, Тони Гатлиф и Пьер Морель. Многие роли Арбена Байрактарая эпизодические. Из-за колоритной внешности и характерного взгляда актера чаще всего приглашают играть персонажей-злодеев. Например, преступников. При этом большинство фильмов принадлежит к жанрам боевик или триллер. В качестве актера кино дебютировал в 1996 году, получив небольшую эпизодическую роль во французском сериале «Les grands reportages». Следующими проектами стали драмы «Механика женщины» и «Киска с двумя головами» 2000 и 2002 годов соответственно. Более крупные роли начали появляться с 2004 года, когда актера пригласили на съемки в сериал «Спираль». Среди других известных фильмов Арбена Байрактарая –военные драмы «Сам по себе» и «Ее зовут Сара», сериал «Десять процентов» и комедия «Хочу как Бриджет».