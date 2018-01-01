Биография

Сванн Арло — французский актер. Трехкратный лауреат премии «Сезар». Родился в Фонтене-о-Роз 30 ноября 1981 года. Сванна назвали в честь персонажа романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Мальчика с детства окружала атмосфера творчества. Его отец — художник-постановщик, мать — режиссер и кастинг-директор. Один дед был сценаристом, другой — актером, а бабушка — певицей. Сванн решил стать актером и окончил Arts Décoratifs в Страсбурге. Его кинокарьера началась в 1987 году, но долго набирала обороты. С 2005 года актер снимался регулярно, представляя зрителю актерский талант в интересных проектах. Сванн Арло снялся в кинофильмах «Простая душа», «Век Мопассана. Повести и рассказы XIX столетия», «Анонимные романтики», «Облава»,« Человек, который смеется», «Мелкий фермер», «По воле божьей», «Жизненная необходимость», «Ласточки Кабула», «О Джоан» с Изабель Юппер, «Анатомия падения» с Сандрой Хюллер. Актера также можно увидеть в сериалах «Спираль», «Николя ле Флок», «Убийства в…», «Погружение».