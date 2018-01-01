Красивый бандит
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Красивый бандит

Красивый бандит (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.82018, Un beau voyou
Драмы, Комедии100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Комиссар Марк Беффруа отдал полиции всe, что мог, и готовится к выходу на пенсию, как вдруг его внимание приковывает серия краж баснословно дорогих картин, выполненная настоящим мастером воровского искусства. Марк решает тряхнуть стариной и поймать гениального похитителя.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый бандит»

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