Красивый бандит (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Un beau voyou
Драмы, Комедии100 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Комиссар Марк Беффруа отдал полиции всe, что мог, и готовится к выходу на пенсию, как вдруг его внимание приковывает серия краж баснословно дорогих картин, выполненная настоящим мастером воровского искусства. Марк решает тряхнуть стариной и поймать гениального похитителя.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛБРежиссёр
Лукас
Бернард
- Актёр
Шарль
Берлен
- Актёр
Сванн
Арло
- ДДАктриса
Дженнифер
Декер
- ЖШАктёр
Жан-Кентен
Шатлен
- ЭДАктёр
Эрик
Деор
- АЛАктриса
Анн
Луаре
- КБАктёр
Кристиан
Бенедетти
- ПОАктёр
Пьер
Осседат
- ММАктриса
Марина
Монкаде
- Актёр
Виктор
Понтекорво
- ЛБСценарист
Лукас
Бернард
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова