Красивый бандит (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Комиссар Марк Беффруа отдал полиции всe, что мог, и готовится к выходу на пенсию, как вдруг его внимание приковывает серия краж баснословно дорогих картин, выполненная настоящим мастером воровского искусства. Марк решает тряхнуть стариной и поймать гениального похитителя.



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