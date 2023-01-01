Анатомия падения (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Несчастный случай, убийство или суицид? Драма в духе Эрнста Бергмана о тайнах, скрытых за стенами домов.
Популярная писательница по имени Сандра живет с семьей во Франции. Однажды во время интервью, которое она дает журналистке, происходит нечто странное: муж Сандры Самуэль резко прерывает беседу. Вскоре их слабовидящий сын Даниэль, возвращаясь с прогулки, находит отца мертвым. Невозможно понять, при каких обстоятельствах Самуэль умер, но главной подозреваемой становится Сандра. Во время судебного процесса следователи и адвокаты раскрывают многочисленные подробности жизни семьи, о которых никто и не подозревал. Например о том, какие проблемы и ссоры возникали между супругами...
Окажется ли Сандра виновной и какие семейные секреты выплывут наружу? Детективный триллер Жюстин Трие, получивший пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале «Анатомия падения» — фильм 2023 года смотрите онлайн на портале Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЖТРежиссёр
Жюстин
Трие
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- Актёр
Сванн
Арло
- ММАктёр
Мило
Машадо Гранер
- АРАктёр
Антуан
Райнарц
- СТАктёр
Сэмюэл
Тейс
- Актриса
Дженни
Бет
- Актриса
Саадиа
Бентайеб
- КРАктриса
Камилль
Рутерфорд
- АРАктриса
Анн
Ротгер
- СФАктриса
Софи
Фийер
- ЖТСценарист
Жюстин
Трие
- АХСценарист
Артур
Харари
- МЛПродюсер
Мари-Анж
Люсьяни
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье