Анатомия падения (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Несчастный случай, убийство или суицид? Драма в духе Эрнста Бергмана о тайнах, скрытых за стенами домов.



Популярная писательница по имени Сандра живет с семьей во Франции. Однажды во время интервью, которое она дает журналистке, происходит нечто странное: муж Сандры Самуэль резко прерывает беседу. Вскоре их слабовидящий сын Даниэль, возвращаясь с прогулки, находит отца мертвым. Невозможно понять, при каких обстоятельствах Самуэль умер, но главной подозреваемой становится Сандра. Во время судебного процесса следователи и адвокаты раскрывают многочисленные подробности жизни семьи, о которых никто и не подозревал. Например о том, какие проблемы и ссоры возникали между супругами...



Окажется ли Сандра виновной и какие семейные секреты выплывут наружу? Детективный триллер Жюстин Трие, получивший пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале «Анатомия падения» — фильм 2023 года смотрите онлайн на портале Wink.



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