Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который смеется»
Актёры
АктёрGwynplaine
Марк-Андре ГронденMarc-André Grondin
АктёрUrsus
Жерар ДепардьеGérard Depardieu
АктрисаLa duchesse Josiane
Эмманюэль СеньеEmmanuelle Seigner
АктрисаDéa
Криста ТереChrista Théret
АктёрHardquanone
Арбен БайрактарайArben Bajraktaraj
АктёрBarkilphedro
Серж МерленSerge Merlin
АктрисаClémence
Кристель ТуальChristèle Tual
АктёрSylvain
Сванн АрлоSwann Arlaud
АктрисаDéa enfant