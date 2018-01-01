Wink
Фильмы
Человек, который смеется
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который смеется»

Режиссёры

Жан-Пьер Амери

Jean-Pierre Améris
Режиссёр

Актёры

Марк-Андре Гронден

Marc-André Grondin
АктёрGwynplaine
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрUrsus
Эмманюэль Сенье

Emmanuelle Seigner
АктрисаLa duchesse Josiane
Криста Тере

Christa Théret
АктрисаDéa
Арбен Байрактарай

Arben Bajraktaraj
АктёрHardquanone
Серж Мерлен

Serge Merlin
АктёрBarkilphedro
Кристель Туаль

Christèle Tual
АктрисаClémence
Сванн Арло

Swann Arlaud
АктёрSylvain
Фани Занини

Fanie Zanini
АктрисаDéa enfant

Сценаристы

Жан-Пьер Амери

Jean-Pierre Améris
Сценарист
Виктор Гюго

Victor Hugo
Сценарист
Гийом Лоран

Guillaume Laurant
Сценарист

Продюсеры

Томас Анаргирос

Thomas Anargyros
Продюсер
Марк Дженни

Marc Jenny
Продюсер

Операторы

Жерар Симон

Gérard Simon
Оператор

Композиторы

Стефан Муча

Stephane Moucha
Композитор