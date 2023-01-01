Красотки
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Красотки (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.11998, Bimboland
Мелодрамы, Комедии88 мин12+
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Сюжет

Как-то раз красотка Сесиль Бюсси обнаружила, что ведет совсем не такую жизнь, как большинство женщин. Ее знакомые не морочат себе голову антропологией, не пишут докторских диссертаций, а наслаждаются всеми радостями, которые могут предоставить роскошь и благополучие. Знакомство с богатой подругой позволяет Сесиль с удивлением открыть новые грани своего характера, сделать шаг в незнакомый мир развлечений и удовольствий. Но чем больше времени девушки проводят вместе, тем больше черт они перенимают друг у друга, и вскоре уже трудно сказать, кто есть кто…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.6 IMDb