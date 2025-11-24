Утраченные иллюзии (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
«Утраченные иллюзии» (фильм 2021 года) — масштабная костюмная драма XIX века по мотивам одноименной повести Оноре де Бальзака, посвященной Виктору Гюго. В ролях — актеры Ксавье Долан и Жерар Депардье.
Жаждущий признания и успеха Люсьен де Рюбампре покидает родную провинцию и отправляется в Париж. Молодой поэт верит, что столица примет его стихи и вознесет на вершину литературного Олимпа. Однако в новом мире ему приходится столкнуться с жестокими законами парижской элиты: здесь талант легко превращается в товар, а свобода слова оборачивается столкновением интересов, манипуляциями и карьерной борьбой.
Смотреть французское кино «Утраченные иллюзии» 2021 года рекомендуем тем, кому близки размышления о природе славы, тщеславии и верности своим принципам.
- КДРежиссёр
Ксавье
Джанноли
- БВАктёр
Бенжамен
Вуазен
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- Актёр
Венсан
Лакост
- Актёр
Ксавье
Долан
- СДАктриса
Саломе
Деваэль
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- АМАктёр
Андре
Маркон
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- КБАктриса
Кандис
Буше
- ЖФАктёр
Жан-Мари
Фрин
- СААктёр
Саид
Амади
- ИдАктриса
Изабель
де Гертог
- ЛФАктриса
Лоуренс
Ферраро
- ЖБАктёр
Жереми
Бедрун
- СМАктриса
Сандрин
Моларо
- БТАктёр
Бенуа
Ташуар
- ППАктёр
Патрик
Песси
- МБАктриса
Марин
Бертье
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мюэль
- ППАктёр
Пьер
Пуаро
- ГЛАктриса
Гаэлль
Лебер
- АЭАктёр
Арман
Элой
- ЖБАктёр
Жан-Поль
Бордес
- ЖСАктёр
Жюльен
Сибре
- РМАктёр
Рафаэль
Маньябоссо
- КДАктриса
Капучине
Дюма
- РРАктриса
Радостина
Рольяно
- АБАктёр
Алексис
Барбоза
- ИССценарист
Ив
Ставрид
- КДСценарист
Ксавье
Джанноли
- ОдСценарист
Оноре
де Бальзак
- ЖФСценарист
Жак
Фьески
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- КБОператор
Кристоф
Бокарн