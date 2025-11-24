Утраченные иллюзии (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

«Утраченные иллюзии» (фильм 2021 года) — масштабная костюмная драма XIX века по мотивам одноименной повести Оноре де Бальзака, посвященной Виктору Гюго. В ролях — актеры Ксавье Долан и Жерар Депардье.



Жаждущий признания и успеха Люсьен де Рюбампре покидает родную провинцию и отправляется в Париж. Молодой поэт верит, что столица примет его стихи и вознесет на вершину литературного Олимпа. Однако в новом мире ему приходится столкнуться с жестокими законами парижской элиты: здесь талант легко превращается в товар, а свобода слова оборачивается столкновением интересов, манипуляциями и карьерной борьбой.



Смотреть французское кино «Утраченные иллюзии» 2021 года рекомендуем тем, кому близки размышления о природе славы, тщеславии и верности своим принципам.

