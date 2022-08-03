8.82001, Le placard
Комедия81 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Хамелеон (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Скромный бухгалтер фабрики резиновых изделий Франсуа Пиньон однажды из разговора коллег узнаeт о том, что его хотят уволить. Франсуа решает покончить с собой, прыгнув с балкона, но его останавливает сосед, а узнав о причине такого поступка, берeтся решить проблему Пиньона при помощи небольшой фальсификации и скандальных слухов.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- Актёр
Жерар
Депардье
- ТЛАктёр
Тьерри
Лермитт
- Актриса
Мишель
Ларок
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- АВАктриса
Александра
Вандернот
- СКАктёр
Станислас
Кревиллен
- МОАктёр
Мишель
Омон
- ЭЖАктёр
Эдгар
Живри
- ТААктёр
Тьерри
Ашанти
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- ВККомпозитор
Владимир
Косма