Хамелеон
Wink
Фильмы
Хамелеон
8.82001, Le placard
Комедия81 мин18+
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Хамелеон (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Скромный бухгалтер фабрики резиновых изделий Франсуа Пиньон однажды из разговора коллег узнаeт о том, что его хотят уволить. Франсуа решает покончить с собой, прыгнув с балкона, но его останавливает сосед, а узнав о причине такого поступка, берeтся решить проблему Пиньона при помощи небольшой фальсификации и скандальных слухов.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb