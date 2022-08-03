Скромный бухгалтер фабрики резиновых изделий Франсуа Пиньон однажды из разговора коллег узнаeт о том, что его хотят уволить. Франсуа решает покончить с собой, прыгнув с балкона, но его останавливает сосед, а узнав о причине такого поступка, берeтся решить проблему Пиньона при помощи небольшой фальсификации и скандальных слухов.

