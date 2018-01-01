Wink
Фильмы
Хамелеон
Актёры и съёмочная группа фильма «Хамелеон»

Режиссёры

Франсис Вебер

Francis Veber
Режиссёр

Актёры

Даниель Отой

Daniel Auteuil
АктёрFrançois Pignon
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрFélix Santini
Тьерри Лермитт

Thierry Lhermitte
АктёрGuillaume
Мишель Ларок

Michèle Laroque
АктрисаMlle Bertrand
Жан Рошфор

Jean Rochefort
АктёрKopel
Александра Вандернот

Alexandra Vandernoot
АктрисаChristine
Станислас Кревиллен

Stanislas Crevillén
АктёрFranck (в титрах: Stanislas Crevillén)
Мишель Омон

Michel Aumont
АктёрBelone
Эдгар Живри

Edgar Givry
АктёрMathieu
Тьерри Ашанти

Thierry René
АктёрVictor (в титрах: Thierry Ashanti)

Сценаристы

Франсис Вебер

Francis Veber
Сценарист

Продюсеры

Патрис Леду

Patrice Ledoux
Продюсер
Ален Пуаре

Alain Poiré
Продюсер

Художники

Жаклин Бочар

Jacqueline Bouchard
Художник

Операторы

Лучано Товоли

Luciano Tovoli
Оператор

Композиторы

Владимир Косма

Vladimir Cosma
Композитор