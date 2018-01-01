Wink
Ограбление по-французски
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-французски»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-французски»

Режиссёры

Брэд Мирман

Brad Mirman
Режиссёр

Актёры

Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрDaniel Foray
Джонни Халлидей

Johnny Hallyday
АктёрMarcel Burot
Рено

Renaud
АктёрZero
Саид Тагмауи

Saïd Taghmaoui
АктёрSami
Стефан Фрейсс

Stéphane Freiss
АктёрJulien Labesse
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрFrankie Zammeti
Шон Лоуренс

Shawn Lawrence
АктёрAgent Pogue
Альбер Дрэ

Albert Dray
АктёрRaymond Gayet
Джоэнн Келли

Joanne Kelly
АктрисаSophie Nicols
Ришар Боринже

Richard Bohringer
АктёрBastaldi

Сценаристы

Брэд Мирман

Brad Mirman
Сценарист

Продюсеры

Джэми Браун

Jamie Brown
Продюсер
Гари Хаусэм

Gary Howsam
Продюсер
Ричард Рионда Дель Кастро

Richard Rionda Del Castro
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Клюквин

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Герша Филлипс

Gersha Phillips
Художница

Монтажёры

Эдди Хэмилтон

Eddie Hamilton
Монтажёр

Операторы

Дерек Роджерс

Derek Rogers
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор