Фильм Чёрная книга (2006)

Потерявшая семью молодая еврейка становится шпионкой Сопротивления в оккупированных нацистской Германией Нидерландах. Военный триллер «Черная книга» — фильм о том, на что люди готовы пойти ради месте, от режиссера «Основного инстинкта» и «Вспомнить все» Пола Верховена.



1944 год. Певица Рахиль Штайн прячется от нацистского преследования в Нидерландах. Потеряв семью, она все же добирается до Гааги и под псевдонимом Эллис де Фриз вступает в Сопротивление. Там ей дают ответственное задание — выведать у высокопоставленного нацистского командира Людвига Мюнце информацию, которая поможет освободить агентов Сопротивления, попавших в немецкий плен. Устроившись на работу в штаб-квартиру Службы безопасности, Рахиль лицом к лицу сталкивается с убийцей семьи, но внезапно проснувшиеся чувства к Мюнце могут помешать ее мести.



