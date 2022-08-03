Фильм Чёрная книга (2006)
О фильме
Потерявшая семью молодая еврейка становится шпионкой Сопротивления в оккупированных нацистской Германией Нидерландах. Военный триллер «Черная книга» — фильм о том, на что люди готовы пойти ради месте, от режиссера «Основного инстинкта» и «Вспомнить все» Пола Верховена.
1944 год. Певица Рахиль Штайн прячется от нацистского преследования в Нидерландах. Потеряв семью, она все же добирается до Гааги и под псевдонимом Эллис де Фриз вступает в Сопротивление. Там ей дают ответственное задание — выведать у высокопоставленного нацистского командира Людвига Мюнце информацию, которая поможет освободить агентов Сопротивления, попавших в немецкий плен. Устроившись на работу в штаб-квартиру Службы безопасности, Рахиль лицом к лицу сталкивается с убийцей семьи, но внезапно проснувшиеся чувства к Мюнце могут помешать ее мести.
СтранаНидерланды, Великобритания, Германия, Бельгия
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время139 мин / 02:19
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Верховен
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- ТХАктёр
Том
Хоффман
- ХРАктриса
Халина
Рейн
- ВКАктёр
Вальдемар
Кобус
- Актёр
Дерек
де Линт
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- ДдАктёр
Дольф
де Врис
- Актёр
Петер
Блок
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- Сценарист
Пол
Верховен
- ГССценарист
Герард
Сутеман
- ЕБПродюсер
Ерун
Бекер
- ТХПродюсер
Теун
Хилте
- СФПродюсер
Сан
Фу Малта
- ЙМПродюсер
Йенс
Мойрер
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- РДХудожник
Роланд
Де Гроот
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- УВХудожник
Уилберт
Ван Дорп
- ЯТХудожник
Ян
Такс
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли