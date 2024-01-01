Чокнутые (фильм, 2024) смотреть онлайн

Жизнь преступника, желающего покончить с криминальным прошлым, переворачивается вверх дном, когда на его пороге появляется бывшая жена и сын, насоливший безжалостному авторитету. Фильм «Чокнутые» — черная комедия в сти�ле братьев Коэн с Биллом Мюрреем, Дженнифер Кулидж, Питом Дэвидсоном и Эдом Харрисом.



В доме, расположенном где-то в Массачусетсе, живут бывший преступник Винсент, его жена Сэнди и приемный сын Ди Джей. Но вот однажды в канун Нового года в их семейное гнездо врывается Рокко, сын Винсента от прошлого брака, его беременная девушка Марина и мать Рут, до поры до времени находящаяся без сознания. Им нужно на какое-то время найти убежище, ведь по следу Рокко идет суровый криминальный босс Лефти со своим вышибалой Лонни, желающий отомстить за смертельный проступок.



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