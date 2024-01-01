Чокнутые
Wink
Фильмы
Чокнутые
7.62024, Riff Raff
Комедия, Криминал98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Чокнутые (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Жизнь преступника, желающего покончить с криминальным прошлым, переворачивается вверх дном, когда на его пороге появляется бывшая жена и сын, насоливший безжалостному авторитету. Фильм «Чокнутые» — черная комедия в стиле братьев Коэн с Биллом Мюрреем, Дженнифер Кулидж, Питом Дэвидсоном и Эдом Харрисом.

В доме, расположенном где-то в Массачусетсе, живут бывший преступник Винсент, его жена Сэнди и приемный сын Ди Джей. Но вот однажды в канун Нового года в их семейное гнездо врывается Рокко, сын Винсента от прошлого брака, его беременная девушка Марина и мать Рут, до поры до времени находящаяся без сознания. Им нужно на какое-то время найти убежище, ведь по следу Рокко идет суровый криминальный босс Лефти со своим вышибалой Лонни, желающий отомстить за смертельный проступок.

Что произойдет, когда все они соберутся в одном доме, расскажет криминальная комедия «Чокнутые» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чокнутые»