Чокнутые (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Жизнь преступника, желающего покончить с криминальным прошлым, переворачивается вверх дном, когда на его пороге появляется бывшая жена и сын, насоливший безжалостному авторитету. Фильм «Чокнутые» — черная комедия в сти�ле братьев Коэн с Биллом Мюрреем, Дженнифер Кулидж, Питом Дэвидсоном и Эдом Харрисом.
В доме, расположенном где-то в Массачусетсе, живут бывший преступник Винсент, его жена Сэнди и приемный сын Ди Джей. Но вот однажды в канун Нового года в их семейное гнездо врывается Рокко, сын Винсента от прошлого брака, его беременная девушка Марина и мать Рут, до поры до времени находящаяся без сознания. Им нужно на какое-то время найти убежище, ведь по следу Рокко идет суровый криминальный босс Лефти со своим вышибалой Лонни, желающий отомстить за смертельный проступок.
Что произойдет, когда все они соберутся в одном доме, расскажет криминальная комедия «Чокнутые» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дито
Монтиель
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- МДАктёр
Майлз
Дж. Харви
- ЭПАктриса
Эмануэла
Постаккини
- ЛПАктёр
Льюис
Пуллман
- Актёр
Билл
Мюррей
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- МААктёр
Майкл
Анджело Ковино
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- БДАктриса
Брук
Диллман
- ТДАктёр
Том
Джонсон
- ДПСценарист
Джон
Поллоно
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- Продюсер
Дженнифер
Кулидж
- ЭДПродюсер
Эрик
Дарбелофф
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор