Биография

Марк Арнольд – актер. Несколько раз номинирован на призы кинофестивалей как лучший исполнитель роли. Родился в 1957 году. Учился в Бостонском университете. Играть в кино начал в 1979 году. Прославился Арнольд в роли Джо Перкинса из сериала «Санта Барбара». Западному зрителю известен по роли известного танцора Гэвина Уайли в сериале начала 80-х «Грань ночи». Одна из главных ролей в фильме 1985 года «Волчонок» добавила популярности актеру. Лента была неоднозначно оценена критиками, зато настолько понравилась публике, что получила продолжение, а ее сюжет лег в основу известного сериала. Российскому зрителю актер известен меньше. Впервые отечественная публика увидела Арнольда в сериале »Катастрофа», снимавшемся на протяжении 32-х сезонов начиная с 1986 года. Небольшую роль он исполнил в экранизации Чарльза Диккенса «Крошка Доррит» (1987). Актер блеснул талантом в многосерийной комедии «Отчаянные домохозяйки». Интересной были его роли в двух сезонах канадского детективного триллера «Мыслить как преступник» (2005–2019 годы). Из ролей последних лет выделяется работа артиста в ленте 2017 года «Бегущий по лезвию 2049». Актер продолжает сниматься.