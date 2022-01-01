Остров иллюзий (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Популярная блогерша встречает на райском острове таинственную незнакомку. Оригинальный триллер о жажде славы.



Мэдисон прославилась в соцсетях благодаря своему искреннему и позитивному тревел-блогу. В поисках нового контента девушка готовится к очередному путешествию в райское место — она летит в Таиланд вместе с молодым человеком Райаном. Тот, однако, в последний момент отказывается от поездки, и Мэдисон попадает в чужую страну одна. Когда в баре к ней пытается «подкатить» подозрительный тип, на помощь приходит загадочная незнакомка. Девушка уже долгое время живет здесь и научилась наслаждаться свободой. Скучающая Мэдисон очень рада знакомству с Джессикой и отправляется исследовать вместе с ней экзотические места, но вскоре становится очевидно, что новая подруга скрывает жуткую тайну.



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