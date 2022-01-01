Остров иллюзий (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Популярная блогерша встречает на райском острове таинственную незнакомку. Оригинальный триллер о жажде славы.
Мэдисон прославилась в соцсетях благодаря своему искреннему и позитивному тревел-блогу. В поисках нового контента девушка готовится к очередному путешествию в райское место — она летит в Таиланд вместе с молодым человеком Райаном. Тот, однако, в последний момент отказывается от поездки, и Мэдисон попадает в чужую страну одна. Когда в баре к ней пытается «подкатить» подозрительный тип, на помощь приходит загадочная незнакомка. Девушка уже долгое время живет здесь и научилась наслаждаться свободой. Скучающая Мэдисон очень рада знакомству с Джессикой и отправляется исследовать вместе с ней экзотические места, но вскоре становится очевидно, что новая подруга скрывает жуткую тайну.
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Информация
Рейтинг
- КДРежиссёр
Кертис
Дэвид Хардер
- КНАктриса
Кассандра
Нод
- ЭТАктриса
Эмили
Теннант
- РДАктёр
Рори
Дж. Сапер
- ДСАктёр
Джастин
Сэмс
- ПСАктёр
Пол
Спурье
- СКАктриса
Сара
Каннинг
- КДСценарист
Кертис
Дэвид Хардер
- ДКПродюсер
Джек
Кэмпбелл
- БКПродюсер
Брэндон
Кристенсен
- КДПродюсер
Кертис
Дэвид Хардер
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АЖАктриса дубляжа
Александра
Жарова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИЮАктёр дубляжа
Ильдар
Юсупов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Машанов
- РГМонтажёр
Роб
Грант
- КДМонтажёр
Кертис
Дэвид Хардер