Форсаж в Паттайе
Wink
Фильмы
Форсаж в Паттайе
7.82023, The X-Treme Riders
Боевики, Криминал73 мин18+
Брат и сестра связываются с мафией, чтобы спасти мать. Адреналиновый боевик с перестрелками и погонями
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Форсаж в Паттайе (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Крутые брат и сестра связываются с мафией, чтобы спасти мать. Заряженный адреналином тайский боевик с лихими перестрелками, драками и гонками.

Кла нет равных, когда он за рулем, а его сестра Фун серьезно занимается борьбой и мечтает достичь успеха в ММА. Им приходится забыть амбиции и погрузиться в криминальный мир Паттайи, чтобы добыть денег на лечение матери. Кла становится гонщиком мафиозного клана, а Фун соглашается участвовать в договорном матче, который преступники используют как прикрытие операции по перевозке наркотиков. Обоим предстоит приложить все силы, чтобы выжить в этой опасной игре.

Наблюдать за их отчаянной и полной драйва борьбой с обстоятельствами позволит «Форсаж в Паттайе» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно наWink.

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Информация

Страна
Таиланд
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж в Паттайе»

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