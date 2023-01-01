Форсаж в Паттайе (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Крутые брат и сестра связываются с мафией, чтобы спасти мать. Заряженный адреналином тайский боевик с лихими перестрелками, драками и гонками.
Кла нет равных, когда он за рулем, а его сестра Фун серьезно занимается борьбой и мечтает достичь успеха в ММА. Им приходится забыть амбиции и погрузиться в криминальный мир Паттайи, чтобы добыть денег на лечение матери. Кла становится гонщиком мафиозного клана, а Фун соглашается участвовать в договорном матче, который преступники используют как прикрытие операции по перевозке наркотиков. Обоим предстоит приложить все силы, чтобы выжить в этой опасной игре.
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