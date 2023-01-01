Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.



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