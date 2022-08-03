Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

