Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 2. Серия 7
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
2-й сезон
7-я серия
9.32021, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Криминал18+
Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

Страна
Франция, Бельгия, Швейцария
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

