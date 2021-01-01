Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
2-й сезон
8-я серия
9.32021, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Криминал18+
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Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

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Страна
Франция, Швейцария, Бельгия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарницы: Астрид и Рафаэлла»