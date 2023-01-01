Ночной рейд (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Охранник беспощадно разделывается с шайкой продажных полицейских, чтобы спасти девушку. Жестокий филиппинский боевик с морем крови.
Мигель отслужил в спецназе и вместе с воспоминаниями о зверски убитых товарищах получил ПТСР. Пытаясь искупить свое прошлое, он устраивается охранником на склад. Однако ему не суждено избежать участи убийцы. Одной ночью он видит на пороге двух беглецов, девушку и парня, испачканных кровью, которые просят защитить их от банды головорезов, прикидывающихся служителями закона. Когда Мигель берет в руки дробовик, головы мерзавцев летят одна за другой и кровь льется рекой. Место, служившее обычным складом, на одну ночь превращается в адский котел, где не выживет ни один продажный коп.
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Информация
Рейтинг
- РСРежиссёр
Ричард
Сомес
- АААктёр
Архо
Атайде
- ДМАктриса
Джулия
Монтес
- СЛАктёр
Сид
Лусеро
- КДАктёр
Кокой
Де Сантос
- ВААктёр
Вин
Абреника
- ДААктёр
Джерард
Акао
- РБАктёр
Рош
Барман
- ЧБАктёр
Чоло
Барретто
- ХБАктриса
Хели
Булаонг
- ИКАктёр
Иван
Карапиет
- ДФСценарист
Джимми
Флорес
- РССценарист
Ричард
Сомес
- РАПродюсер
Риа
Атайде
- ССПродюсер
Сильвия
Санчес
- РСПродюсер
Ричард
Сомес
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина