Ночной рейд (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Охранник беспощадно разделывается с шайкой продажных полицейских, чтобы спасти девушку. Жестокий филиппинский боевик с морем крови.



Мигель отслужил в спецназе и вместе с воспоминаниями о зверски убитых товарищах получил ПТСР. Пытаясь искупить свое прошлое, он устраивается охранником на склад. Однако ему не суждено избежать участи убийцы. Одной ночью он видит на пороге двух беглецов, девушку и парня, испачканных кровью, которые просят защитить их от банды головорезов, прикидывающихся служителями закона. Когда Мигель берет в руки дробовик, головы мерзавцев летят одна за другой и кровь льется рекой. Место, служившее обычным складом, на одну ночь превращается в адский котел, где не выживет ни один продажный коп.



Наблюдать за тем, как герой помогает спастись тем, кто оказался без защиты, можно в «Ночном рейде» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Ночной рейд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.