Насмотревшись детективов (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нейл - владелец скромного видеопроката «Крутой полицейский» и считает себя великим знатоком кино. Он живeт от одного кинопросмотра до другого. Но однажды он встречает роскошную роковую красо�тку Вайолет, которая переворачивает его серый мирок вверх тормашками. Невероятные приключения так закружат Нейла, что вскоре он сам перестанет отличать кино от реальности. Готов ли Неил начать жизнь, полную адреналина, или он вернeтся в своe старое кресло перед телевизором?



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