Джонни Галэки

Биография

Американский актер Джон Марк Галэки родился 30 апреля 1975 г. Обладатель наград в номинациях «Лучший актер в сериале, комедии или мюзикле» и «Лучший молодежный комик». В детстве он был известен тем, что сочинял длинные рассказы и сказки. Самая знаменитая роль Джона Галэки – Леонард Хофстедтера в ситкоме «Теория большого взрыва» (2007-2019). Он стал одним из самых высокооплачиваемых телевизионных актеров в мире, его роль в ТБВ приносила ему примерно 900 000 долларов США за серию в период с 2017 по 2019 год. В 2018 году он был оценен как второй самый высокооплачиваемый телевизионный актер в мире по оценке Forbes, заработавший 25 миллионов долларов. Изначально его пригласили на роль Шелдона Купера, однако он решил, что Леонард ему подходит лучше. В августе 2018 г. начал встречаться с Алайной Мейер. 3 мая 2019 г. пара объявила, что они ждут первенца. Их сын Эйвери родился в декабре 2019 г. Актер дебютировал в кино в мини-сериале 1987 г. «Предопределенное убийство». В арсенале фильмов с Галэки также летний слэшер 1997 г. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», мрачная комедия 1998 г. «Противоположность сексу», триллер «Букмекеры», «Тайм-аут для папы», «Ванильное небо», «Розанна». В 2019 г. закончил работу над фильмом «Собачье путешествие».