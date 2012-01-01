Эмпайр Стэйт
Wink
Фильмы
Эмпайр Стэйт

Эмпайр Стэйт (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.62012, Empire State
Криминал, Боевик90 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

В этом триллере, основанном на реальных событиях, речь пойдет о произошедшем в 1982 году в Нью-Йорке ограблении инкассаторских бронеавтомобилей, которое на тот момент считалось крупнейшим в США.

Эмпайр Стэйт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb