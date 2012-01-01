Эмпайр Стэйт (фильм, 2012) смотреть онлайн

В этом триллере, основанном на реальных событиях, речь пойдет о произошедшем в 1982 году в Нью-Йорке ограблении инкассаторских бронеавтомобилей, которое на тот момент считалось крупнейшим в США.



