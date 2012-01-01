Эмпайр Стэйт (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.62012, Empire State
Криминал, Боевик90 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
В этом триллере, основанном на реальных событиях, речь пойдет о произошедшем в 1982 году в Нью-Йорке ограблении инкассаторских бронеавтомобилей, которое на тот момент считалось крупнейшим в США.
Эмпайр Стэйт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Дито
Монтиель
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- ГНАктёр
Грегори
Николас Вротсос
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- Актриса
Эмма
Робертс
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- ШААктриса
Шэрон
Анджела
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- АМСценарист
Адам
Мазер
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- СКПродюсер
Сэнди
Киркостас
- ДГОператор
Дана
Гонсалес