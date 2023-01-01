Биография

Эмма Робертс — американская актриса и певица. Родилась в Райнбеке 10 февраля 1991 года. Кинодеятельница выросла в семье актера Эрика Робертса. В детстве она часто проводила время на съемках фильмов своей тети Джулии. Этот опыт пробудил желание также последовать в киноиндустрию. Эмма Робертс получила признание благодаря своей главной роли Адди Сингер в подростковом ситкоме Nickelodeon «Нетакая». Для сериала она даже выпустила свой дебютный альбом саундтреков Unfabulous and More в 2005 году. Эмма снялась во многих фильмах, включая «Аквамарин», «Нэнси Дрю», «Оторва», «Отель для собак», «День Святого Валентина», «Это очень забавная история» и «Домашняя работа». В поисках более зрелых работ Робертс получила главные роли в фильмах «Роскошная жизнь», «4.3.2.1», «Крик 4», «Взрослый мир», «Мы — Миллеры», «Пало-Альто», «Нерв», «Кем мы стали», «Райские холмы» и «Пара на праздники». Актриса получила признание за свои главные роли в нескольких сезонах сериала FX «Американская история ужасов» и за главную роль Шанель Оберлин в комедийном многосерийном проекте Fox «Королевы крика».