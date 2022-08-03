Клуб миллиардеров (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.22018, Billionaire Boys Club
Триллер, Биография103 мин18+
О фильме
Выпускники престижной бизнес-школы Джо Хант и Дин Карни недовольны своим положением и заработком. Они мечтают пробиться в мир больших денег, и благодаря уму Джо и напористости Дина, им это удается. Инвестиционная компания героев набирает обороты, пока они не попадают в поле зрения мошенника.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Кокс
- Актёр
Энсел
Элгорт
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актриса
Эмма
Робертс
- РРАктёр
Райан
Роттман
- Актёр
Джереми
Ирвин
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- Актёр
Боким
Вудбайн
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- ДКСценарист
Джеймс
Кокс
- КМСценарист
Кэптэйн
Маунзер
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- КЛПродюсер
Кристофер
Лемоул
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДДХудожник
Дэйн
Дженсен
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ДМОператор
Джеймс
М. Муро