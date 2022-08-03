Клуб миллиардеров
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Клуб миллиардеров

Клуб миллиардеров (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.22018, Billionaire Boys Club
Триллер, Биография103 мин18+

О фильме

Выпускники престижной бизнес-школы Джо Хант и Дин Карни недовольны своим положением и заработком. Они мечтают пробиться в мир больших денег, и благодаря уму Джо и напористости Дина, им это удается. Инвестиционная компания героев набирает обороты, пока они не попадают в поле зрения мошенника.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб миллиардеров»