Эшби
Wink
Фильмы
Эшби

Эшби (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Ashby
Драма, Криминал98 мин18+

О фильме

Переехав в другой город, Эд начинает дружить со своим новым соседом Эшби — бывшим киллером ЦРУ, которому осталось жить всего несколько месяцев…

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эшби»