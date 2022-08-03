Маленькая Италия
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Маленькая Италия

Маленькая Италия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.82018, Little Italy
Мелодрама, Комедия96 мин18+

О фильме

Когда Никки и Лео были маленькими, их родители были лучшими друзьями и совместно управляли пиццерией в Торонто. Но однажды товарищи рассорились и стали врагами. Обе семьи открыли по отдельному ресторану и нещадно конкурируют, а повзрослевшие Никки и Лео понимают, что любят друг друга.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая Италия»