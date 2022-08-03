Маленькая Италия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.82018, Little Italy
Мелодрама, Комедия96 мин18+
О фильме
Когда Никки и Лео были маленькими, их родители были лучшими друзьями и совместно управляли пиццерией в Торонто. Но однажды товарищи рассорились и стали врагами. Обе семьи открыли по отдельному ресторану и нещадно конкурируют, а повзрослевшие Никки и Лео понимают, что любят друг друга.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Дональд
Питри
- Актриса
Эмма
Робертс
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- Актриса
Андреа
Мартин
- АФАктёр
Адам
Феррара
- ГБАктёр
Гэри
Басараба
- АМАктриса
Алисса
Милано
- ЛКАктриса
Линда
Кэш
- ВСАктёр
Васант
Саранга
- АКАктриса
Амрит
Каур
- СГСценарист
Стив
Галлуччио
- ВВСценарист
Винай
Вирмани
- АВПродюсер
Аджай
Вирмани
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- ДСХудожница
Джоанна
Сырокомля
- ММКомпозитор
Матео
Мессина