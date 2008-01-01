Трудный ребенок (Оторва)
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Трудный ребенок (Оторва)

Трудный ребенок (Оторва) (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.22008, Wild Child
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет

Шестнадцатилетняя Поппи Мур - избалованная самовлюбленная девчонка, живущая в Лос-Анджелесе. Когда очередная вечеринка завершается скандалом, отец отправляет Поппи в английскую школу, чтобы привести дочь в чувство. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но учителям не так-то просто противостоять британским школьницам. Наконец, Поппи становится ясно, что плохое поведение ей не поможет, и вместе с новыми подругами она разрабатывает идеальный план побега. Но именно благодаря этому плану она понимает, что, возможно, хочет остаться...

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудный ребенок (Оторва)»

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