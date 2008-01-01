Трудный ребенок (Оторва) (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.22008, Wild Child
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Шестнадцатилетняя Поппи Мур - избалованная самовлюбленная девчонка, живущая в Лос-Анджелесе. Когда очередная вечеринка завершается скандалом, отец отправляет Поппи в английскую школу, чтобы привести дочь в чувство. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но учителям не та�к-то просто противостоять британским школьницам. Наконец, Поппи становится ясно, что плохое поведение ей не поможет, и вместе с новыми подругами она разрабатывает идеальный план побега. Но именно благодаря этому плану она понимает, что, возможно, хочет остаться...
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Информация
СтранаФранция, США, Великобритания
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- НМРежиссёр
Ник
Мур
- Актриса
Эмма
Робертс
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- ДКАктриса
Джорджия
Кинг
- КНАктриса
Кимберли
Никсон
- МПАктриса
Мэйси
Престон
- ЛКАктриса
Линзи
Коккер
- СВАктриса
Софи
Ву
- Актриса
Наташа
Ричардсон
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- ЛДСценарист
Люси
Даль
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДФПродюсер
Диана
Филлипс
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДКХудожница
Джулия
Кэстон
- МПКомпозитор
Майкл
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