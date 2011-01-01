Уловка .44
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Уловка .44

Уловка .44 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Catch .44
Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Тес, Доун и Кара — три девушки, зарабатывающие на кусок хлеба в Вегасе. Однажды их жизни превращаются в сюжет самой настоящей детективной истории. Это происходит после случайного знакомства со странным парнем по имени Мэл, который предлагает девушкам совершить «маленькое правонарушение».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb