Фильмы
Плохой лейтенант
Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой лейтенант»

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой лейтенант»

Режиссёры

Вернер Херцог

Werner Herzog
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрTerence McDonagh
Ева Мендес

Eva Mendes
АктрисаFrankie Donnenfield
Вэл Килмер

Val Kilmer
АктёрStevie Pruit
Иксзибит

Xzibit
АктёрBig Fate (в титрах: Alvin 'Xzibit' Joiner)
Файруза Балк

Fairuza Balk
АктрисаHeidi
Шон Хэтоси

Shawn Hatosy
АктёрArmand Benoit
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаGenevieve
Том Бауэр

Tom Bower
АктёрPat McDonagh
Вонди Кёртис-Холл

Vondie Curtis-Hall
АктёрCaptain James Brasser (в титрах: Vondie Curtis Hall)
Брэд Дуриф

Brad Dourif
АктёрNed Schoenholtz

Сценаристы

Уильям М. Финкельштейн

William M. Finkelstein
Сценарист

Продюсеры

Стефен Белафонте

Stephen Belafonte
Продюсер
ДТефлон

DTeflon
Продюсер
Рэндолл Эмметт

Randall Emmett
Продюсер

Художники

Джилл Ньюэлл

Jill Newell
Художница

Монтажёры

Джо Бини

Joe Bini
Монтажёр

Операторы

Петер Цайтлингер

Peter Zeitlinger
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор