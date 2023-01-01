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Спасительный рассвет
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительный рассвет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительный рассвет»

Режиссёры

Вернер Херцог

Вернер Херцог

Werner Herzog
Режиссёр

Актёры

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл

Christian Bale
АктёрDieter Dengler
Стив Зан

Стив Зан

Steve Zahn
АктёрDuane
Зэк Гренье

Зэк Гренье

Zach Grenier
АктёрSquad Leader
Маршалл Белл

Маршалл Белл

Marshall Bell
АктёрAdmiral
Тоби Хасс

Тоби Хасс

Toby Huss
АктёрSpook
Пэт Хили

Пэт Хили

Pat Healy
АктёрNorman
ДжиКью

ДжиКью

GQ
АктёрFarkas (в титрах: Gregory J. Qaiyum)
Джеймс Оливер

Джеймс Оливер

James Aaron Oliver
АктёрJet Pilot (в титрах: James Oliver)
Брэдли Хансен Карр

Брэдли Хансен Карр

Brad Carr
АктёрU.S. Navy Pilot
Саишия Вонгвирой

Саишия Вонгвирой

Saichia Wongwiroj
АктёрPathet Lao Guard

Сценаристы

Вернер Херцог

Вернер Херцог

Werner Herzog
Сценарист

Продюсеры

Элтон Брэнд

Элтон Брэнд

Elton Brand
Продюсер
Гарри Кнапп

Гарри Кнапп

Harry Knapp
Продюсер

Художники

Энни Данн

Энни Данн

Annie Dunn
Художница

Монтажёры

Джо Бини

Джо Бини

Joe Bini
Монтажёр

Операторы

Петер Цайтлингер

Петер Цайтлингер

Peter Zeitlinger
Оператор

Композиторы

Клаус Бадельт

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор