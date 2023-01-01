WinkФильмыСпасительный рассветАктёры и съёмочная группа фильма «Спасительный рассвет»
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительный рассвет»
Режиссёры
Актёры
АктёрDieter Dengler
Кристиан БэйлChristian Bale
АктёрDuane
Стив ЗанSteve Zahn
АктёрSquad Leader
Зэк ГреньеZach Grenier
АктёрAdmiral
Маршалл БеллMarshall Bell
АктёрSpook
Тоби ХассToby Huss
АктёрNorman
Пэт ХилиPat Healy
АктёрFarkas (в титрах: Gregory J. Qaiyum)
ДжиКьюGQ
АктёрJet Pilot (в титрах: James Oliver)
Джеймс ОливерJames Aaron Oliver
АктёрU.S. Navy Pilot
Брэдли Хансен КаррBrad Carr
АктёрPathet Lao Guard