Биография

Виталий Леонов – советский актер кино, родился в уральском городе Свердловске осенью 1926 года. Виталий с раннего детства мечтал стать актером, но в планы юноши вмешалась война. Леонов окончил школу юнг, расположенную на Большом Соловецком острове в Белом море. Принимал участие в боях в составе Северного флота. Свою мечту смог осуществить только в 1947 году. Учился в драматической студии театра Северного флота, на сцене которого выступал после окончания учебы. В 50-е годы вернулся на флот, работал на рыболовных и торговых судах в качестве штурмана и помощника капитана. В 1965 году вернулся к театральной деятельности. Работал в театрах Самарканда и Ташкента. Актер был женат трижды. У Леонова двое детей: дочь Татьяна от первого брака и сын Сергей, родившийся во втором браке. В кинематограф актер пришел в 1968 году. Дебютную роль Леонов сыграл в картине «Всадники революции». Актер играл эпизодические роли в известных кинопостановках «Вечный зов», «Они сражались за Родину», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и во многих других. Последним фильмом Виталия Леонова стала комедия «Про бизнесмена Фому». На протяжении всей своей карьеры в кино актер играл персонажей второго плана, но делал это с большим мастерством и достоверностью.