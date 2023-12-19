Музыкант Вася один растит дочь, а постоянной работы у него нет. В эту несладкую жизнь внезапно вмешивается и еще одно печальное обстоятельство: сгорает дом Васи.



Скоро находится выход из сложной ситуации: Вася находит подработку и вместе с музыкантами местной филармонии отправляется на гастроли. Но и тут неудача - вместе с дочкой он опаздывает на автобус.



Вася решает, что деньги можно заработать игрой на баяне, а ночевать - на вокзале. Так Вася и Света становятся уличными музыкантами.

