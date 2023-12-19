Дочь баяниста (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Дочь баяниста
Мелодрама89 мин16+
О фильме
Музыкант Вася один растит дочь, а постоянной работы у него нет. В эту несладкую жизнь внезапно вмешивается и еще одно печальное обстоятельство: сгорает дом Васи.
Скоро находится выход из сложной ситуации: Вася находит подработку и вместе с музыкантами местной филармонии отправляется на гастроли. Но и тут неудача - вместе с дочкой он опаздывает на автобус.
Вася решает, что деньги можно заработать игрой на баяне, а ночевать - на вокзале. Так Вася и Света становятся уличными музыкантами.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- ЕНРежиссёр
Екатерина
Науменко
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Ольга
Сутулова
- АПАктриса
Анна
Потебня
- АСАктёр
Андрей
Саминин
- АВАктёр
Андрей
Валенский
- АГАктриса
Анжелика
Гирич
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- ВМАктёр
Владимир
Мовчан
- ВДАктёр
Василий
Домбровский
- АМАктёр
Андрей
Мостренко
- ЕПСценарист
Елена
Паломяки
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ОЖПродюсер
Ольга
Журженко
- ВЛХудожница
Варвара
Лещева
- ДНМонтажёр
Денис
Некрот
- ВГОператор
Владимир
Гуевский
- ИНКомпозитор
Иван
Небесный