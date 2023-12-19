Дочь баяниста
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Дочь баяниста

Дочь баяниста (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Дочь баяниста
Мелодрама89 мин16+

О фильме

Музыкант Вася один растит дочь, а постоянной работы у него нет. В эту несладкую жизнь внезапно вмешивается и еще одно печальное обстоятельство: сгорает дом Васи.

Скоро находится выход из сложной ситуации: Вася находит подработку и вместе с музыкантами местной филармонии отправляется на гастроли. Но и тут неудача - вместе с дочкой он опаздывает на автобус.

Вася решает, что деньги можно заработать игрой на баяне, а ночевать - на вокзале. Так Вася и Света становятся уличными музыкантами.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь баяниста»