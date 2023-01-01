Биография

Елена Стефанская – современная актриса, живет в Украине, работает в театре и снимается в кино. При этом Елена Анатольевна родилась во Владимирской области, в поселке Вязники 28 июля 1964 года. С юных лет она лелеяла мечту играть на сцене, поэтому в 1984 году устраивается в Крымский драматический театр, где, по словам актрисы, она играет забавных и эксцентричных барышень. Параллельно с работой обучается в Киевском театральном институте, который успешно оканчивает в 1990 году. Через пару лет Елена Стефанская получает новое предложение и переходит в Национальный театр им. Леси Украинки в Киеве, где теперь уже у нее формируется другой репертуар. Теперь актриса успешно играет драматические роли. Фильмы Елены Стефанской любят и знают миллионы зрителей России и Украины. На ее счету порядка 40 работ. Но успех ей принесла роль Алисы в фильме «Приятели покойника». Именно в этой роли актрису впервые увидели зрители на экране. После этого карьера пошла в гору, и Елена Анатольевна получила предложения от режиссеров знаменитых проектов: «День рождения буржуя – 2», «Сваты – 2», «Возвращение Мухтара». Актриса играет различные роли: бизнес-леди, учителей. Елена Стефанская в настоящее время активно снимается в кино и трудится на театральной сцене. Совсем скоро зрители смогут увидеть ее в кинофильмах «Первые ласточки – 2», «Весна в моем сердце», «Три сестры».