Беззащитное сердце (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Опасно вмешиваться в чужую судьбу, потому что можно нечаянно ее сломать. Пронзительная многосерийная мелодрама о человеческих ошибках.
Слава и Люба давно встречаются и по-настоящему любят друг друга, но мама молодого человека терпеть не может его избранницу. Из своей чрезмерной заботы женщина подстраивает брак сына с гораздо более приятной девушкой, милой и скромной Таней. Слава был готов смириться и создать с ней семью, но, узнав о лицемерном плане матери, он бросает Таню и возвращается к Любе. Сама Таня слишком оскорблена его поступком, чтобы рассказать о своей беременности. Спустя время она тоже находит своего человека, мужчину, готового принять ее даже с чужим ребенком. Однако случается непредвиденное: Слава попадает в больницу, и это горе проверит на прочность и его, и Танины отношения.
Кто в этом треугольнике пострадает больше всех и какого мужчину выберет Таня? Сериал «Беззащитное сердце» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- АЖАктриса
Анастасия
Жданова
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ЕФАктриса
Екатерина
Файн
- ЮФАктёр
Юрий
Фелипенко
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- РВАктёр
Роман
Выскребенцев
- ВМАктёр
Владимир
Мельник
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- НЯКомпозитор
Никита
Янощук