Беззащитное сердце (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Опасно вмешиваться в чужую судьбу, потому что можно нечаянно ее сломать. Пронзительная многосерийная мелодрама о человеческих ошибках.



Слава и Люба давно встречаются и по-настоящему любят друг друга, но мама молодого человека терпеть не может его избранницу. Из своей чрезмерной заботы женщина подстраивает брак сына с гораздо более приятной девушкой, милой и скромной Таней. Слава был готов смириться и создать с ней семью, но, узнав о лицемерном плане матери, он бросает Таню и возвращается к Любе. Сама Таня слишком оскорблена его поступком, чтобы рассказать о своей беременности. Спустя время она тоже находит своего человека, мужчину, готового принять ее даже с чужим ребенком. Однако случается непредвиденное: Слава попадает в больницу, и это горе проверит на прочность и его, и Танины отношения.



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