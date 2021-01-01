Беззащитное сердце (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Слава встречается с Любой, он ее искренне любит и подумывает о браке. Но его мать категорически против такой невестки — деревенская, эгоистичная, нахальная… Маме очень нравится тихая, милая и добрая Таня. Чтобы устроить счастье сына, она подстраивает так, что Слава расстается с Любой, и, чтобы забыть ее, женится на Тане. Однако, сам Слава не может забыть Любу… Он случайно узнает об интригах матери, разрывает брак, и возвращается к Любе… А Таня остается одна воспитывать ребенка, о котором из гордости не призналась мужу…



Сериал Беззащитное сердце 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.