9.12021, Беззащитное сердце. Серия 4
Мелодрама18+
Беззащитное сердце (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Слава встречается с Любой, он ее искренне любит и подумывает о браке. Но его мать категорически против такой невестки — деревенская, эгоистичная, нахальная… Маме очень нравится тихая, милая и добрая Таня. Чтобы устроить счастье сына, она подстраивает так, что Слава расстается с Любой, и, чтобы забыть ее, женится на Тане. Однако, сам Слава не может забыть Любу… Он случайно узнает об интригах матери, разрывает брак, и возвращается к Любе… А Таня остается одна воспитывать ребенка, о котором из гордости не призналась мужу…
Сериал Беззащитное сердце 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- АЖАктриса
Анастасия
Жданова
- ВНАктёр
Владислав
Никитюк
- ЕФАктриса
Екатерина
Файн
- ЮФАктёр
Юрий
Фелипенко
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- РВАктёр
Роман
Выскребенцев
- ВМАктёр
Владимир
Мельник
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АДПродюсер
Артем
Доллежаль
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- НЯКомпозитор
Никита
Янощук