Беззащитное сердце. Серия 3
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Беззащитное сердце
1-й сезон
3-я серия
9.12021, Беззащитное сердце. Серия 3
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Беззащитное сердце (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Слава встречается с Любой, он ее искренне любит и подумывает о браке. Но его мать категорически против такой невестки — деревенская, эгоистичная, нахальная… Маме очень нравится тихая, милая и добрая Таня. Чтобы устроить счастье сына, она подстраивает так, что Слава расстается с Любой, и, чтобы забыть ее, женится на Тане. Однако, сам Слава не может забыть Любу… Он случайно узнает об интригах матери, разрывает брак, и возвращается к Любе… А Таня остается одна воспитывать ребенка, о котором из гордости не призналась мужу…

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