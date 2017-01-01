Троцкий. Сезон 1. Серия 3
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3-я серия

Троцкий (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12017, Троцкий. Сезон 1. Серия 3
Драмы, Русские18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции Льва Троцкого. Предчувствуя свою гибель, опальный иммигрант рассказывает о пережитом.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Троцкий»

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