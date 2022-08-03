Княжна Мери (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.62006, Княжна Мери
Триллер, Приключения105 мин18+
О фильме
Любовные игры могут плохо закончиться, но вот знал ли об этом Печорин…В Пятигорске человек, который не вписывается в общество того времени, считает себя лишним. Он знакомится с княгиней Лиговской. Девушка влюбляется в него, но только молодой человек к ней ничего не испытывает. В Пятигорск приезжает его бывшая возлюбленная Вера и приятель Грушницкий. Эта встреча и изменит жизнь героев. Смогут ли быть вместе Печорин и Мэри или любовь к Вере снова возродится?
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Криминал, Драма, Триллер
Время105 мин / 01:45
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