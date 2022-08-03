Любовные игры могут плохо закончиться, но вот знал ли об этом Печорин…В Пятигорске человек, который не вписывается в общество того времени, считает себя лишним. Он знакомится с княгиней Лиговской. Девушка влюбляется в него, но только молодой человек к ней ничего не испытывает. В Пятигорск приезжает его бывшая возлюбленная Вера и приятель Грушницкий. Эта встреча и изменит жизнь героев. Смогут ли быть вместе Печорин и Мэри или любовь к Вере снова возродится?

