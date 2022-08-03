Фарца (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.02015, Фарца. Сезон 1. Серия 4
Криминал12+
События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики. И чем лучше у них получается, тем дальше они от воплощения своих настоящих мечтаний.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Александр
Петров
- ФГАктёр
Филипп
Горенштейн
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Александр
Яценко
- Сценарист
Александр
Цекало
- Сценарист
Александр
Котт
- ЮИСценарист
Юлия
Идлис
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Александр
Котт
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слюсарчук
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- РОКомпозитор
Райан
Оттер