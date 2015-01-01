Фарца (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фарца. Сезон 1. Серия 1
Фарца
1-й сезон
1-я серия

8.92015, Фарца. Сезон 1. Серия 1
Криминал12+
События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики. И чем лучше у них получается, тем дальше они от воплощения своих настоящих мечтаний.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

