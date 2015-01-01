Фарца. Сезон 1. Серия 7
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Детям
Фарца
1-й сезон
7-я серия

Фарца (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.92015, Фарца. Сезон 1. Серия 7
Криминал, Русские12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики. И чем лучше у них получается, тем дальше они от воплощения своих настоящих мечтаний.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарца»

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