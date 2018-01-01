WinkСериалыВозмездие (2018)1-й сезон1-я серия
Возмездие (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.12018, Возмездие (2018). Серия 1
Драмы, Боевики18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Герой принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всe давно не так, как раньше. Он ставит перед собой цель – восстановить справедливость.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- Актёр
Николай
Козак
- АКАктриса
Анна
Капалева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актёр
Александр
Гришин
- ВКСценарист
Василий
Корвяков
- ВМСценарист
Вера
Милиховецкая
- МКСценарист
Михаил
Кабанов
- АКСценарист
Артем
Каргин
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- Продюсер
Степан
Коршунов
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- НСОператор
Николай
Смирнов