Возмездие (2018). Серия 1
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Возмездие (2018)
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Возмездие (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12018, Возмездие (2018). Серия 1
Драмы, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Герой принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всe давно не так, как раньше. Он ставит перед собой цель – восстановить справедливость.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие (2018)»

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