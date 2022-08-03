Бывший военный попадает в тюрьму за убийство семьи, которого не совершал. Теперь он хочет только мести. Криминальный боевик «Возмездие» — сериал с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о борьбе за правду.



Юрий Шатохин — ветеран военных действий, вернувшийся домой после операции в Сирии. Однако Родина не встречает его с распростертыми объятиями: бывшая жена теперь замужем за влиятельным банкиром, для дочери он теперь почти посторонний, а завод, где работал его отец, на грани краха. Но главный удар судьбы для Шатохина еще впереди. Его семья трагически погибает, и вину за произошедшее возлагают на него. Оказавшись за решеткой, он не может думать ни о чем другом, кроме мести. Выйдя на свободу по УДО, Шатохин встречает журналистку Катю, которая поможет ему победить заклятых врагов и, возможно, наконец обрести счастье.



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