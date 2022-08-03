Возмездие (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 8
- 18+47 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Возмездие
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Бывший военный попадает в тюрьму за убийство семьи, которого не совершал. Теперь он хочет только мести. Криминальный боевик «Возмездие» — сериал с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о борьбе за правду.
Юрий Шатохин — ветеран военных действий, вернувшийся домой после операции в Сирии. Однако Родина не встречает его с распростертыми объятиями: бывшая жена теперь замужем за влиятельным банкиром, для дочери он теперь почти посторонний, а завод, где работал его отец, на грани краха. Но главный удар судьбы для Шатохина еще впереди. Его семья трагически погибает, и вину за произошедшее возлагают на него. Оказавшись за решеткой, он не может думать ни о чем другом, кроме мести. Выйдя на свободу по УДО, Шатохин встречает журналистку Катю, которая поможет ему победить заклятых врагов и, возможно, наконец обрести счастье.
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Рейтинг
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- Актёр
Николай
Козак
- АКАктриса
Анна
Капалева
- Актёр
Александр
Клюквин
- Актёр
Александр
Гришин
- ВКСценарист
Василий
Корвяков
- ВМСценарист
Вера
Милиховецкая
- МКСценарист
Михаил
Кабанов
- АКСценарист
Артем
Каргин
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- КБПродюсер
Кирилл
Бурдихин
- Продюсер
Степан
Коршунов
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- НСОператор
Николай
Смирнов