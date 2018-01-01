Возмездие (2018). Серия 10
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Возмездие (2018)
1-й сезон
10-я серия

Возмездие (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.22018, Возмездие (2018). Серия 10
Драма, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Герой принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всe давно не так, как раньше. Он ставит перед собой цель – восстановить справедливость.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие (2018)»