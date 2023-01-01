Семейный бизнес (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Полоса неудач Ильи Пономарева, с которой начались события первого сезона, осталась в прошлом. Сейчас в его жизни все отлично: и в семье, и в делах. Но предпринимательский дух героя не позволя�ет ему остановиться на достигнутом, он уверен: его творческий потенциал не должен ограничиваться рамками мелкого и среднего бизнеса.



И однажды в голову Ильи приходит очередная глобальная бизнес-идея: он хочет возродить пионерию и создать по всей стране сеть современных частных пионерлагерей! И неважно, что первый Дом Пионеров, который выкупает Илья, больше похож на обшарпанный сарай в подмосковном захолустье, а дети Пономарева не разделяют его пионерского задора. Им совсем не хочется работать в каникулы и ходить строем в дурацких галстуках, но Илье не впервой совмещать семью и бизнес. Он подписывает с ребятами договор на выгодных условиях, формирует из них «первый пионерский промо-отряд» и начинает воплощать свою мечту!



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