Семейный бизнес (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
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Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Сезон 2 Серия 15Бесплатно
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Семейный бизнес
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Семейный бизнес
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
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Семейный бизнес
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Сезон 2 Серия 19Бесплатно
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Сюжет
Полоса неудач Ильи Пономарева, с которой начались события первого сезона, осталась в прошлом. Сейчас в его жизни все отлично: и в семье, и в делах. Но предпринимательский дух героя не позволя�ет ему остановиться на достигнутом, он уверен: его творческий потенциал не должен ограничиваться рамками мелкого и среднего бизнеса.
И однажды в голову Ильи приходит очередная глобальная бизнес-идея: он хочет возродить пионерию и создать по всей стране сеть современных частных пионерлагерей! И неважно, что первый Дом Пионеров, который выкупает Илья, больше похож на обшарпанный сарай в подмосковном захолустье, а дети Пономарева не разделяют его пионерского задора. Им совсем не хочется работать в каникулы и ходить строем в дурацких галстуках, но Илье не впервой совмещать семью и бизнес. Он подписывает с ребятами договор на выгодных условиях, формирует из них «первый пионерский промо-отряд» и начинает воплощать свою мечту!
Сериал Семейный бизнес 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Алексей
Чистиков
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актёр
Семён
Трескунов
- АРАктёр
Андрей
Рудневский
- АБАктёр
Артём
Башенин
- СГАктриса
Софья
Грачёва
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- ИЛСценарист
Илья
Литвиненко
- ДКСценарист
Денис
Каймаков
- ТАСценарист
Тимур
Акавов
- АССценарист
Анна
Спицына
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- КГПродюсер
Казим
Гайбатов
- ДКПродюсер
Денис
Каймаков
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ТЖХудожница
Татьяна
Желтова
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ЮЧМонтажёр
Юрий
Чернов
- А�АОператор
Алексей
Арсентьев
- Оператор
Федор
Стручев
- ВБОператор
Владислав
Берковец
- Композитор
Сергей
Калугин
- ДДКомпозитор
Джонни
Дав