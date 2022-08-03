Что для вас семья?

А. Обуза

B. Выгодное предприятие

C. Счастье



Если бы Илье Пономареву пришлось отвечать на такой простой тест, то он, несомненно, выбрал бы вариант А. Ему не нужна семья, ему нужны деньги. В погоне за миллионами он начинает то один бизнес, то другой, вот только не всегда удачно. После очередного краха он должен ОЧЕНЬ много денег ОЧЕНЬ серьезным людям. Загнанный в угол Илья соглашается заключить со службой опеки договор «Приемной семьи» и взять на воспитание «несколько детей». Для него не важно, что это за дети, важно, чтобы деньги, выделяемые на воспитание, покрывали долги. Но даже он не ожидал, что «приемышей» окажется целых ПЯТЬ! Да еще каких! В «семью» Ильи попадают: хулиган, инвалид на коляске, близняшки, которых нельзя разлучать, и мальчик, способный в любой момент устроить пожар или наводнение. Но в любом случае вкладывать душу в свое «новое предприятие» Илья не собирается: ничего личного, только бизнес.



Однако уже с первых дней знакомства со своими подопечными новоиспеченный «патронатный воспитатель» Илья, сам того не замечая, из пункта А через пункт В уверенно направляется в пункт С.



Как маленькие воспитывают взрослых? Сколько нужно времени, чтобы уложить пятерых детей спать? Можно ли сделать бизнес из семейных отношений? А также дружба, преданность и любовь как средство ото всех болезней и невзгод — в сериале «Семейный бизнес»!

