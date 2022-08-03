Семейный бизнес (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
- 16+22 мин
Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Семейный бизнес
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Что для вас семья?
А. Обуза
B. Выгодное предприятие
C. Счастье
Если бы Илье Пономареву пришлось отвечать на такой простой тест, то он, несомненно, выбрал бы вариант А. Ему не нужна семья, ему нужны деньги. В погоне за миллионами он начинает то один бизнес, то другой, вот только не всегда удачно. После очередного краха он должен ОЧЕНЬ много денег ОЧЕНЬ серьезным людям. Загнанный в угол Илья соглашается заключить со службой опеки договор «Приемной семьи» и взять на воспитание «несколько детей». Для него не важно, что это за дети, важно, чтобы деньги, выделяемые на воспитание, покрывали долги. Но даже он не ожидал, что «приемышей» окажется целых ПЯТЬ! Да еще каких! В «семью» Ильи попадают: хулиган, инвалид на коляске, близняшки, которых нельзя разлучать, и мальчик, способный в любой момент устроить пожар или наводнение. Но в любом случае вкладывать душу в свое «новое предприятие» Илья не собирается: ничего личного, только бизнес.
Однако уже с первых дней знакомства со своими подопечными новоиспеченный «патронатный воспитатель» Илья, сам того не замечая, из пункта А через пункт В уверенно направляется в пункт С.
Как маленькие воспитывают взрослых? Сколько нужно времени, чтобы уложить пятерых детей спать? Можно ли сделать бизнес из семейных отношений? А также дружба, преданность и любовь как средство ото всех болезней и невзгод — в сериале «Семейный бизнес»!
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Алексей
Чистиков
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- Актёр
Владимир
Яглыч
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актёр
Семён
Трескунов
- АРАктёр
Андрей
Рудневский
- АБАктёр
Артём
Башенин
- СГАктриса
Софья
Грачёва
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- ИЛСценарист
Илья
Литвиненко
- ДКСценарист
Денис
Каймаков
- ТАСценарист
Тимур
Акавов
- АССценарист
Анна
Спицына
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- КГПродюсер
Казим
Гайбатов
- ДКПродюсер
Денис
Каймаков
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ТЖХудожница
Татьяна
Желтова
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ЮЧМонтажёр
Юрий
Чернов
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Оператор
Федор
Стручев
- ВБОператор
Владислав
Берковец
- Композитор
Сергей
Калугин
- ДДКомпозитор
Джонни
Дав