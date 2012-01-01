Тот еще Карлсон! (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Тот еще Карлсон!
Фэнтези, Семейный80 мин12+
О фильме
Карлосон живет в волшебном мире Метриков — пухлых летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которых не слышат взрослые. Однажды старейшина поручает Карлосону ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода.
Рейтинг
2.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Михаил
Галустян
- ФСАктёр
Федор
Смирнов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Игорь
Верник
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Александр
Олешко
- СФАктёр
Семен
Фурман
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- ПКСценарист
Павел
Карнаухов
- СМСценарист
Сергей
Мохначев
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ММХудожник
Михаил
Марков
- ААХудожник
Арсен
Айрапетян
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян