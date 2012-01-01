Тот еще Карлсон! (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Карлосон живет в волшебном мире Метриков — пухлых летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которых не слышат взрослые. Однажды старейшина поручает Карлосону ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода.



Тот еще Карлсон! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.